مطالبات بإعادة مبلغ مشعر منى للحجاج الأردنيين وتعويضهم

وطنا اليوم:كشف ممثل شركات الحج والعمرة بلال روبين عن وجود تقصير في الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، للحجاج الأردنيين خصوصا في منطقى منى، مطالبا بإرجاع مبلغ 500 دينار لكل حاج أردني.

وقال روبين من مكة المكرمة ، “تكلفة الحاج الأردني بلغت 3000 دينار منهم مبلغ 870 دينار لمنطقة عرفة ومنطقة منى، إذ تم تمرير التقصير الوزارة في منطقة عرفة من قبل الحجاج خصوصا تعطل المكيفات وسوء الطعام المقدم للحجاج”.

وأضاف: ” التقصير كان واضحا أمام الجميع في منطقة منى خصوصا أنه تم الاتفاق مع الوزارة بوجود صوفا بيد لكل حاج، لنتفاجئ بوجود فرشات بتكلفة دينارين لكل فرشة وتكدسها فوق بعضها البعض، وهو الامر الذي أثار استياء الحجاج”.

وطالب روبين وزارة الأوقاف بإرجاع مبلغ 500 دينار لكل حاج نتيجة التقصير الواضح من قبل الوزارة، والاعتذار للحجاج عن ما بدر منها