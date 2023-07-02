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(١١٠٣) حالة مرضية راجعت طوارئ مستشفى الجامعة الأردنية

منذ 4 ساعات
(١١٠٣) حالة مرضية راجعت طوارئ مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:تبادلت أســرة مستشفى الجامعة الأردنية بكافة شرائحها وكوادرها العاملة من طبية وتمريضية وإدارية ومساندة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المُبارك.

وأعرب مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور جمال ملحم عن سعادته بالالتقاء بأسرة المُستشفى والكوادر العاملة فيه، مؤكداً على ما يجسده هذا اللقاء من تعميق للعلاقات الاجتماعية وإدامة التواصل بين أسرة المستشفى وتوحيد الجهود لتحقيق التكامل المنشود في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمراجعين.

وثمّن ملحم، جهود الكوادر العاملة أثناء عطلة العيد في تقديم مختلف الخدمات الطبية والعلاجية المطلوبة حيث راجع قسم الطوارئ في المستشفى خلال عطلة عيد الأضحى (١١٠٣) حالة مرضية تنوعت بين الأطفال والجراحة والاولادة، والباطنية وبلغت حالات الدخول إلى أقسام المستشفى المختلفة (١٨١) حالة، كما أجريت في المستشفى (٤٥) عملية جراحية وتم اجراء (٢٩) حالة ولادة طبيعية وقيصرية فيما تم إجراء (١٣٩) حالة غسيل كلى


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