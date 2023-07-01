افتتاح قاعة ” ام الامارات ” وتنفيذ يوم الفرح في “مريجيب الفهود”بالأردن

تعاون بين الهلال الأحمر ومؤسسة الليوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم – نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع مؤسسة الليوان للثقافة والفنون برئاسة الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان حرم معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد ال نهيان سفير فوق العادة لدى المملكة الأردنية الهاشمية ، فعاليات فرح في المخيم الإماراتي الأردني “مريجيب الفهود” ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث قام الشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان نيابة عن الشيخة سلامة بنت طحنون ال نهيان ، بافتتاح قاعة جديدة للفعاليات مجهزة بأفضل المعدات وسمية بــقاعة “أم الإمارات” تيمننا بصاحبة الايادي البيضاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تقديرا لدعم سموها المستمر في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي عربيا وعالميا، وتعتبر قاعة ” ام الامارات” اضافة إلى قاعة “الشيخ حمدان بن زايد ” للمناسبات وذلك بحضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن خالد آل نهيان ،ونائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي سعادة/ ناصر محمد الكعبي ،وسعادة/صالح مال الله الحمادي ، ومتطوعو فريق الإغاثة الإماراتي وفريق من مؤسسة الليوان للثقافة والفنون وعدد من

منتسبي الأجهزة الأمنية الأردنية العاملة في المخيم.

وأعرب الشيخ محمد بن خليفة بن خالد آل نهيان ،في كلمته عن شكره وتقديره لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتعاونها الطيب مع مؤسسة الليوان للثقافة والفنون في إعداد هذه الفعالية ،مضيفا:” كان ومازال لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدور البارز في مد يد العون والمساعدة للتخفيف من معاناة اخواننا اللاجئين على أرض هذه البلاد الطيبة وتقديم أفضل الخدمات لهم “،مؤكدا على أهمية التشاركية الفعالية بين دولة الإمارات العربية

المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والتعاون الوثيق بين القيادتين الحكيمتين.

وألقى سعادة ناصر الكعبي نائب قائد فريق الإغاثة الإماراتي كلمة ترحيبية قدّم خلالها التهاني والتبريكات للحضور بعيد الأضحى المبارك ، مبينا أهمية هذه الزيارات والتي تشجع فريق الإغاثة الإماراتي لمزيد من البذل والعطاء. وتضمن يوم الفرح توزيع العيديات على الأطفال الأيتام والسيدات الأرامل ،والأطفال ذوي الإعاقة في المخيم. كما نظمت مؤسسة الليوان بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يوما مفتوحا للأطفال والعائلات

تضمن فقرات غنائية وترفيهية أسعدت الحضور.

وفي السياق ،وكعادتها السنوية نفذت إدارة المخيم مشروع الأضاحي السنوي في المملكة، حيث َتم شراء الأضاحي وذبحها في أحد المسالخ المعتمدة ووفقا للشريعة الإسلامية. كما وقام فريق الإغاثة الإماراتي بتسليم اللاجئين في المخيم حصصهم من اللحوم، وتم توزيع حصصا على أسر متعففة مسجلة لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى وزارة التنمية الإجتماعية في المملكة، بالإضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي على أسر متعففة في الخيم العشوائية.

يجدر بالذكر أن فريق الإغاثة الإماراتي يشارك اللاجئين السوريين في المخيم فرحة العيدين ،من مشاركة آداء صلاة العيد، يتبعها تبادل تهاني العيد.