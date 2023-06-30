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تفاصيل تسعرية المحروقات لشهر تموز (يوليو) المقبل

منذ ساعة واحدة
تفاصيل تسعرية المحروقات لشهر تموز (يوليو) المقبل

وطنا اليوم – اعلنت الحكومة اليوم الجمعة، تسعرية المحروقات لشهر تموز (يوليو) المقبل.

ووفق التسعيرة الجديدة، تم تخفيض البنزين بنوعين (90-95) بمقدار 5 فلسات لكل ليتر، وتم تخفيض سعر السولار بمقدار (40) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90  ليصبح (895) فلساً /لتر بدلاً من (900) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1135) فلساً/لتر بدلاً من (1140) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع السولار ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (715) فلساً/لتر .
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تموز المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر ، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.


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