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تفاعل واسع مع لباس الامير حسين والملكة تنشر صورة له بالثوب و الصندل؟

منذ 4 ساعات
تفاعل واسع مع لباس الامير حسين والملكة تنشر صورة له بالثوب و الصندل؟

وطنا اليوم – تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع عيد ميلاد ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الموافق في الـ28 حزيران.

ونشر التلفزيون الأردني مقطع فيديو قصير يخص مسيرة الأمير الحسين منذ ولادته وحضن جده، الراحل، الملك الحسين بن طلال إلى لقطات زواجه بالسعودية رجوة السيف مطلع الشهر الجاري والتي منحت لقب الأميرة رجوة الحسين بعد عقد قرانهما.

ونشر الديوان الملكي صورة لولي العهد الأردني بثوب أبيض متحزما بسلاح، بتعليق قال فيه: “الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، مع خالص التمنيات لسموه بدوام التوفيق والسداد، في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه. كل عام وسمو ولي العهد بألف خير”.

كما نشرت الملكة رانيا، صورة الامير حسين بثوب وصندل بمناسبة عيد ميلاده.

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وولد الأمير الحسين في مدينة عمان في التاسع عشر من شهر محرم سنة 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادية، هو أكبر أنجال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وهو السليل الثاني والأربعون للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام. وله شقيق واحد هو الأمير هاشم وشقيقتان؛ الأميرة إيمان والأميرة سلمى.


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