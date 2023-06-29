كتلة حارة تقترب من الأردن الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:من المُنتظر أن تقترب من الأردن كتلة هوائية أكثر حرارة مطلع الأسبوع القادم، حيث تبدأ درجات الحرارة رحلة ارتفاعها التدريجي و الطفيف بدءاً من يوم السبت و خلال أيام الأسبوع لتُصبح أعلى بقليل من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام وسط أجواء صيفية عادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.

وتستمر درجات الحرارة يوم الجمعة أقل من مُعدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من نهاية شهر حزيران، فوقا لموقع طقس العرب.

ويُتوقع بمشيئة الله أن تسود أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق و تكون مُعتدلة في المناطق الجبلية، و تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة عموماً في أغلب المناطق، لكنها تنشط على فترات بعد الظهر، بينما تكون الأجواء حارة في الأغوار و البحر الميت و خليج العقبة إذ تقترب العُظمى من الـ40 مئوية. في حين لن تتجاوز العُظمى حاجز الـ30 مئوية في المرتفعات الجبلية العالية المنتشرة في المملكة.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس لطيفاً بوجه عام في مُعظم المناطق، قد يميل للبُرودة قليلاً مع ساعات الليل المُتأخرة و الصباح الباكر فوق المُرتفعات الجبلية لاسيما العالية منها و السهول الشرقية