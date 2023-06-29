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الأردن يواصل تقدمه على مؤشر السلام العالمي

منذ ساعة واحدة
الأردن يواصل تقدمه على مؤشر السلام العالمي

وطنا اليوم:حل الأردن في المركز الرابع بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر السلام العالمي بعد كل من قطر، الكويت، وعُمان على التوالي.
وجاء الأردن في المرتبة 62 عالميا من بين 163 دولة ومنطقة يرصدها مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.
وتعتبر مؤشرات السلام والأمان والاستقرار أبرز محفزات استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والسياحة، حيث تبحث عن الوجهات والدول الآمنة.
وأظهر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظل المنطقة الأقل سلاما في العالم للعام الثامن على التوالي على الرغم من تسجيلها تحسينات متتالية في السلام منذ عام 2020، فهي موطن لأربعة من أقل عشرة بلدان سلمية في العالم.
ومع ذلك، تحسنت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 0.63%؜ خلال العام الماضي، بسبب تراجع حدة الصراعات فيها.
وانخفض مؤشر السلام العالمي، في إصدار عام 2023 للمرة الثالثة عشرة في السنوات الـ 15 الماضية، حيث إن مستويات السلام تصنف باستخدام 23 مؤشرا نوعيا وكميا عبر 163 دولة وإقليما مستقلا، تغطي 99.7%؜ من سكان العالم، وتدهور السلام في 79 دولة بينما تحسن في 84 بلدا.
وأدى الصراع الحالي في أوكرانيا إلى مواصلة تراجعها على مؤشر السلام العالمي إلى المرتبة 157 في عام 2023


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