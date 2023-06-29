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حركة نشطة للقادمين إلى الأردن من الضفة عبر معبر الكرامة

منذ ساعتين
حركة نشطة للقادمين إلى الأردن من الضفة عبر معبر الكرامة

وطنا اليوم:شهد معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني، الخميس، حركة نشطة وازدحامات من قبل المسافرين القادمين إلى الأردن من الضفة الغربية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف نقلا من مسافرين، أن الإجراءات ميسرة وسلسة بالرغم من الإكتظاظ في أعداد المسافرين في استراحة أريحا.
في سياق منفصل تم إعادة فتح جسر الملك حسين بعد أن كانت قد أعلنت إدارة امن الجسور في مديرية الأمن العام في وقت سابق، إغلاقه أمام حركة المسافرين القادمين والمغادرين والشحن عند الساعة الحادية عشرة مساءً ليوم الثلاثاء الموافق 2023/6/27 ولغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس الموافق 2023/6/29


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