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انطلاق بث وكالة مؤاب الاخبارية

منذ 4 ساعات
انطلاق بث وكالة مؤاب الاخبارية

وطنا اليوم:باذن الله سبحانه وتعالى وفي هذا اليوم المبارك (يوم عرفة ) تعلن شركة جبال مؤاب الاخبارية عن اطلاق موقعها الالكتروني (وكالة مؤاب الاخبارية www.moaab.com) على شبكة الانترنت ، إيذانا ببدء العمل الرسمي في مكتبي الوكالة ، المقر الرئيسي في العاصمة عمان ومكتب مؤاب في قضاء مؤاب بمدينة الكرك لينضم هذا العمل الاعلامي والصحفي البارز الى كوكبة المؤسسات الإعلامية في الأردن.
ومؤاب ليست مجرد وكالة اخبارية وانما مساحة حرية واسعة وآفاق عميقة وحقيقية للتفاعل المجتمعي الوطني البناء، ولتكون نافذة للوطن ولكل مواطن فيه.
وستعمل وكالة مؤاب الاخبارية على مساندة الوطن عبر بواباتها التفاعلية وفق نهج واضح يطبق ويلتزم بالاعراف والاخلاق والاداب المهنية الصحفية، والتوازن والعدالة من خلال فريق اخباري ، اتصالي واعلامي مميز يراعي كافة الاراء والاقتراحات ضمن رؤيته المرتكزة على التمسك بمعايير الموضوعية والنزاهة والحيادية في الطرح والاداء، واحترام المواثيق والاعراف والقوانين الوطنية والدولية ، وتقديمها عبر وكالة مؤاب الاخبارية فضلا عن التقارير والتحليلات والاخبار والقصص الجادة والهادفة البعيدة عن الابتذال وشق وحدة الصف الوطني.
اننا في وكالة مؤاب الاخبارية نفخر بتقديم هذا المنتج الاعلامي الوطني وسنقدم المزيد لتكون هذه الوكالة باكورة سلسلة الاعمال الاعلامية الوطنية الرائدة.
وكل عام والاردن وقائد الوطن وولي عهده بالف خير وبركة بمناسبة عيد الاضحى المبارك


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