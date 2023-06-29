الحنيطي يدعو منتسبي القوات المسلحة إلى التفاني في حماية الوطن

وطنا اليوم:شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، مرتبات كتيبة المدفعية الثانية الملكية، فرحة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية الملكي بالإنابة العميد الركن هاني المصري.

كما شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة الدبابات الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى فرحة ثاني أيام العيد، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين اللّتين جاءتا لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لإيجازين عسكريين من قائدي الوحدتين حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيهما، وخطط العمل المستقبلية ، وعن كافة الأدوار والواجبات المسندة لهما.

والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.

ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى بذل أقصى الجهود والتفاني في حماية الوطن ورفع اسم الأردن عالياً، مبيناً أنه وبتوجيهات ملكية من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وباهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ستوفر كافة أشكال الرعاية والدعم لهم.

حضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات