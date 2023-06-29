بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الحنيطي يدعو منتسبي القوات المسلحة إلى التفاني في حماية الوطن

منذ 4 ثواني
الحنيطي يدعو منتسبي القوات المسلحة إلى التفاني في حماية الوطن

وطنا اليوم:شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، مرتبات كتيبة المدفعية الثانية الملكية، فرحة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وكان في استقباله قائد سلاح المدفعية الملكي بالإنابة العميد الركن هاني المصري.
كما شارك اللواء الركن الحنيطي مرتبات كتيبة الدبابات الخامسة الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى فرحة ثاني أيام العيد، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن توفيق المرزوق.
واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارتين اللّتين جاءتا لمشاركة وتهنئة مرتبات القوات المسلحة الأردنية بثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لإيجازين عسكريين من قائدي الوحدتين حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيهما، وخطط العمل المستقبلية ، وعن كافة الأدوار والواجبات المسندة لهما.
والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدتين ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى الجيش العربي في مختلف مواقعهم.
ودعا رئيس هيئة الأركان المشتركة منتسبي القوات المسلحة إلى بذل أقصى الجهود والتفاني في حماية الوطن ورفع اسم الأردن عالياً، مبيناً أنه وبتوجيهات ملكية من جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وباهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ستوفر كافة أشكال الرعاية والدعم لهم.
حضر الزيارتين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وعدد من قادة التشكيلات والوحدات


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:56

تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي الطازجة على 3,480 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

15:53

عبيدات يُهنّئ أسرة الجامعة الأردنيّة بحلول عيد الأضحى المُبارك

15:46

#عاجل الأردن يستدعي السفيرة السويدية محتجا على حرق المصحف

15:43

مراكز الاصلاح والتأهيل تواصل استقبال ذوي النزلاء

15:27

وزير الأوقاف المصري يوجه سؤالًا لأدعياء حقوق الإنسان.. أين الحق في احترام معتقد الآخرين؟

15:15

رغم التحذير الامني.. وفاة شاب غرقا ببركة زراعية في المفرق

15:08

جريمة قتل مروعة في منطقة الوسط التجاري بالزرقاء

14:54

الأمانة: إتلاف 3 ذبائح و4 أطنان من الأحشاء الداخلية

14:46

معلومات صادمة .. حارق القرآن في السويد لاجئ عربي ودولته تطالب باسترداده

14:16

المطر لم يطفئ حرائق غابات كندا.. وتهديد الضباب الدخاني يتصاعد

14:10

البرلمان العربي يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر لها

14:07

عواد : تراجع القدرة الشرائية انعكس سلبا على قطاع الحلويات

وفيات

وفيات الخميس 29-6-2023والدة النائب السابق امجد المسلماني في ذمة اللهوفيات الأربعاء 28-6-2023شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-6-2023