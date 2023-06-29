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عواد : تراجع القدرة الشرائية انعكس سلبا على قطاع الحلويات

منذ ساعة واحدة
عواد : تراجع القدرة الشرائية انعكس سلبا على قطاع الحلويات

وطنا اليوم:قال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان الطلب على الحلويات خلال يومي وقفة عرفة ويوم عيد الاضحى المبارك كان متوسطا ولم تشهد الاسواق حركة غير اعتيادية .
واضاف العواد ان انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين كان واضحا حيث كانت الكميات التي تباع بمحال الحلويات اقل من السنوات السابقة ولم تكن هناك اي طلبات غير اعتيادية .
وبين العواد ان الاصناف الاكثر طلبا خلال عيد الاضحى كانت المعول بكافة انواعه سواء بالتمر او الفستق الحلبي او الجوز حسب القدرة الشرائية لكل مواطن .
وقال العواد ان الحركة على المطاعم في اول ايام عيد الاضحى كانت منخفضة ، نظرا لانشعال المواطنين بزيارة الاقارب والمعايدة والاضاحي , مرجحا ان يزيد الاقبال على المطاعم خلال اليومين المقبلين


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