عواد : تراجع القدرة الشرائية انعكس سلبا على قطاع الحلويات

وطنا اليوم:قال نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ان الطلب على الحلويات خلال يومي وقفة عرفة ويوم عيد الاضحى المبارك كان متوسطا ولم تشهد الاسواق حركة غير اعتيادية .

واضاف العواد ان انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين كان واضحا حيث كانت الكميات التي تباع بمحال الحلويات اقل من السنوات السابقة ولم تكن هناك اي طلبات غير اعتيادية .

وبين العواد ان الاصناف الاكثر طلبا خلال عيد الاضحى كانت المعول بكافة انواعه سواء بالتمر او الفستق الحلبي او الجوز حسب القدرة الشرائية لكل مواطن .

وقال العواد ان الحركة على المطاعم في اول ايام عيد الاضحى كانت منخفضة ، نظرا لانشعال المواطنين بزيارة الاقارب والمعايدة والاضاحي , مرجحا ان يزيد الاقبال على المطاعم خلال اليومين المقبلين