الذبح العشوائي في إربد يثير استياء المواطنين

وطنا اليوم:انتشرت ظاهرة الذبح العشوائي في شوارع محافظة إربد، تزمنا مع حلول عيد الأضحى، مما تسبب بمكاره صحية.

وقال مواطنون، إن ذبح الأضاحي في الشوارع والساحات العامة يتسبب في تحويل أماكن الذبح إلى مكرهة صحية، تلحق الأذى والضرر بالمواطنين بسبب مخلفات الذبح.

وأضافوا أن هناك انتشارا لحظائر الأغنام بين المنازل، وأنه ينتج عنها من روائح كريهة ومظهر غير لائق.

وأوضحوا أن بعض التجار، بذبحون ما يبيعونه في المكان نفسه، دون مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.

وطالبوا الجهات المعنية، بمنع الذبح في الشوارع، إذ أن بعضها يصبح عبارة عن “برك من الدماء”.

ويفضل المواطنون، ذبح الأضحية في المكان الذي يشترونها منه، أو في المنزل لاعتقادهم أن ذلك يزيد الأجر، إضافة إلى أنه يوفر بيئة آمنة صحيا من الذبح في أماكن أخرى.

وقال مصدر في بلدية إربد الكبرى، إن البلدية كلفت عددا من مراقبي الصحة، من أجل الكشف على الأسواق التي تباع فيها الأضاحي طيلة أيام العيد.

وأضاف أن مراقبي الصحة حرروا العديد من المخالفات لأشخاص لم يراعوا شروط الصحة والسلامة العامة