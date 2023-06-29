انخفاض على الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة قليلا، الخميس، وتبقى قريبة من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل.

وبحسب مركز طقس العرب، يكون الطقس صيفيا اعتياديا بوجه عام.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر، وتكون مثيرة للغبار في أجزاء من البادية الشمالية.

أما ليلا، يبقى الطقس لطيفا في عموم المناطق ويميل الطقس للبرودة أثناء الليل المتأخر وفي الصباح الباكر في بعض المناطق، مع ظهور السحب المنخفضة خاصة في شمال المملكة