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توزيع رقباء السير على مواقع بيع الأضاحي والمواقع الترفيهية

منذ 5 ساعات
توزيع رقباء السير على مواقع بيع الأضاحي والمواقع الترفيهية

وطنا اليوم:توقع رئيس قسم سير وسط عمّان طارق الفريحات، الخميس، أن تكون هناك حركة نشطة في المواقع الترفيهية والأسواق التجارية وأماكن بيع الأضاحي، موضحا أن هناك خطة مرورية معدة مسبقا للتعامل مع هذه الحركة.
وقال الفريحات إن الشوارع الرئيسية قد تشهد أيضا حركة نشطة، بحسب المملكة.
وأضاف أنه تم توزيع رقباء السير على جميع مواقع بيع الأضاحي والمواقع الترفيهية والأسواق التجارية.
ودعا إلى الالتزام بتعليمات رقباء السير والسرعات المحددة للشوارع، وعدم إخراج الأطفال من نوافذ المركبات، ووقوف المركبة في الأماكن المسموحة


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