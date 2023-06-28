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رسالة من حماية المستهلك للتجار والمواطنين

منذ ساعة واحدة
رسالة من حماية المستهلك للتجار والمواطنين

وطنا اليوم:طالبت جمعية حماية المستهلك المواطنين بعدم التهافت على شراء السلع بكميات زائدة عن الحاجة حتى لا ترتفع أسعارها بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض، خصوصا وأن السلع متوفرة في الأسواق.
وشددت على ضرورة عدم استغلال حاجة المواطنين في ظل الظروف التي يمر بها المواطنون.
واستهجنت الجمعية قيام بعض التجار برفع أسعارهم مستغلين حاجة المواطنين الى شراء مستلزمات العيد، مشيرة إلى أن “ديننا الحنيف يحثنا عل أن نساعد بعضنا البعض لا أن نستغل الظروف لرفع الأسعار”
وطالبت الجمعية، الجهات الرقابية تكثيف الرقابة عل الاسوق وخاصة العروض التي ربما تكون وهمية وايقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.
وشكا مواطنون في الأيام التي سبقت عيد الأضحى المبارك من ارتفاع كبير بأسعار عدد من السلع خصوصا اللحوم والدواجن والخضار والفواكه


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