بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الدوريات الخارجية تهنئ المواطنين بالعيد

منذ ساعتين
الدوريات الخارجية تهنئ المواطنين بالعيد

وطنا اليوم:شاركت مرتبات إدارة الدوريات الخارجية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المواطنين وهنأتهم في معظم مناطق اختصاص أقسام وفروع الادارة من خلال توزيع بطاقات المعايدة وحلوى العيد عليهم وذلك استمراراً لنهج التشاركية الذي تعتمده الادارة بهدف تعزيز مفهوم التضامن و التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.
كما وأكدت على ضرورة الالتزام بقانون السير وقواعد وأوليات المرور والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة تجنباً لوقوع حوادث


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

14:36

الجيش: إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

14:30

فوبيا النفقات تسيطر على الأردنيين في عيد الأضحى

14:12

ازدياد عدد الطلبة الأجانب الدارسين بالجامعات الأردنية

13:15

الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

13:10

المعايطة يبعث برسالة إلى منتسبي الأمن بمناسبة عيد الأضحى

12:31

صبيحة العيد .. شاب يشنق نفسه على عمود كهرباء بعمان

12:12

البنك المركزي يعترف : التضخم في الأردن يرتفع 3.7%

12:02

انخفاض مستوردات المملكة من المجوهرات والنفط الخام

11:37

أين كفاءة الطرق ومراقبة المراقبين .. قانون السير الجديد قد يلهب نقاشات صيفية النواب

11:27

الكوريون الجنوبيون أصبحوا أصغر سناً بـ ليلة وضحاها

11:22

المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى حول العالم والملايين يؤدون صلاة العيد

10:39

100 ألف مُصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

وفيات

وفيات الأربعاء 28-6-2023شيخ الجراحين الاردنيين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-6-2023وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023