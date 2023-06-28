الدوريات الخارجية تهنئ المواطنين بالعيد

وطنا اليوم:شاركت مرتبات إدارة الدوريات الخارجية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المواطنين وهنأتهم في معظم مناطق اختصاص أقسام وفروع الادارة من خلال توزيع بطاقات المعايدة وحلوى العيد عليهم وذلك استمراراً لنهج التشاركية الذي تعتمده الادارة بهدف تعزيز مفهوم التضامن و التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد.

كما وأكدت على ضرورة الالتزام بقانون السير وقواعد وأوليات المرور والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة تجنباً لوقوع حوادث