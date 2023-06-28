اختصاصيتا تغذية: يجب تجنب تناول اللحوم في يوم الذبح نفسه

وطنا اليوم:بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك تصاحبه عادات صحية قد تؤثر سلبا على صحة الإنسان؛ حيث تكثر على مائدة الأردنيين في هذه المناسبة مادة اللحوم، إضافة إلى القهوة والحلويات والشوكولاته والمعمول والسكاكر.

اختصاصيتا التغذية سناء العيسى ونور جهاد قالتا إنه يجب تجنب تناول اللحوم في يوم الذبح نفسه، موضحتا أن اللحوم تكون في حالة “التيبس الرمي” وتكون مشدودة.

ودعت الجهاد إلى تجنب تناول الكبدة النية التي تحتوي على البكتيريا والفيروسات، مشيرة إلى أنه يجب طهيها بشكل جيد، وتجنب تناولها لأكثر من مرتين في اليوم؛ لأن تناولها بشكل زائد يسببب ارتفاع الكوليسترول والدهنيات.

وعن شرب القهوة، دعت إلى تجنب شرب أكثر من “3 فناجين” للأشخاص الذين ليس لديهم سيرة مرضية، وفنجان أو اثنين كحد أقصى لمرضى ضغط الدم.

اختصاصية التغذية السريرية والحميات سناء العيسى، دعت إلى تجنب الإكثار من تناول الحلويات كالكعك والمعمول والشوكولاته؛ لاحتوائها على نسب عالية من الدهون غير المفيدة والسكريات، مع إمكانية استبدالها بالشوكولاته السوداء بكميات محددة، وتجنب تناول السكاكر واستبدالها بالسكاكر الخالية من السكر، إضافة إلى تجنب شرب العصائر المعلبة والملونة والمشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية بكميات محددة، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من السكريات.

وقالت العيسى، إنه يجب تجنب طريقة الطهي غير الصحية كالقلي، والاستعاضة عنها بالطرق الصحية كالشوي أو السلق أو البخار، لتقليل كمية الدهون المستخدمة، كما يجب الالتزام بتناول الوجبات الرئيسية الثلاث، خاصة وجبة الإفطار، مع تناول وجبتين خفيفتين بينهم؛ لتجنب الشعور بالجوع، وبالتالي تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في الوجبة التالية، وبذلك يتم تجنب زيادة الوزن.

وطالبت بتجنب الإكثار من المكسرات المحمصة والمملحة، واستبدالها بالصحية غير المحمصة، وتجنب تناول الأطعمة السريعة والجاهزة، واستبدالها بالأطعمة البيتية الصحية.

وعن تناول “المعلاق” دعت العيسى إلى تجنب الإكثار من تناول الفوارغ والكرشات والمعاليق والكبدة؛ لاحتوائها على نسب عالية من الكوليسترول والدهون غير المفيدة، مع ضرورة تجنب تناولها من مرضى القلب.

أما عن اللحوم، فقدمت العيسى نصائح خاصة للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مثل اختيار قطع اللحم القليلة بالدهون، مثل السمك والدواجن منزوعة الجلد، واختيار صدر الدجاج بدلا من الفخد، واختيار القطع القليلة بالدهون من لحم البقر ولحم الخروف وضرورة تقليم أي دهون مرئية قبل الطهي، والتحكم في الكمية والانتباه لأحجام الحصص، عادةً ما تكون(60-120 غراما) لكل وجبة، وأن لا يتم تكرار تناولها في الوجبات الغذائية التالية في اليوم نفسه.

ودعت إلى اختيار طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق أو البخار بدلاً من القلي، والتي تساعد هذه الطرق على تقليل الدهون والسعرات الحرارية المضافة، والابتعاد عن تناول اللحوم المعلبة و المصنعة مثل النقانق واللحوم الباردة كالمرتديلات؛ بسبب المحتوى العالي من الصوديوم والدهون غير الصحية والمواد الحافظة.

وذكرت أن النظام الغذائي الصحي للتحكم في ارتفاع ضغط الدم يتضمن أكثر من مجرد اللحوم، كالتركيز على تناول كميات كافية من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة أو الخالية الدسم والدهون الصحية مثل المكسرات والبذور غير المملحة.

وأشارت إلى أهمية إضافة مصادر البروتين النباتية مثل البقوليات في الوجبات أيضًا، مع تغيير نمط الحياة وممارسة الرياضة مع محاولة تخفيف الوزن الزائد في حال وجوده.

ولفتت إلى أهمية استشارة اختصاصي تغذية مسجل للحصول على مشورة غذائية شخصية مصممة وفقًا لاحتياجاتك وحالتك الصحية الخاصة؛ لأن التوصيات الغذائية الفردية قد تختلف اعتمادًا على عوامل عدة مثل الصحة العامة والحالة المرضية والتفضيلات الشخصية