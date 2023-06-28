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الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الهاشمية

28 يونيو 2023
الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الهاشمية

وطنا اليوم:أدى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الهاشمية في عمان.
واستمع جلالته والمصلون إلى خطبة العيد، التي ألقاها الدكتور أحمد الحسنات، بين فيها فضل أيام العيد وفرحة المسلمين بها، لافتا إلى أن العيد سعادة وسرور، وفرحة ومحبة، وأُلفة ومودة بين الناس.
وتناول فضل الأضحية والتكافل والعطاء والتواصل وصلة الرحم والتسامح في هذه الأيام المباركة.
ولدى وصول جلالة الملك إلى المسجد، حيت جلالته ثلة من حرس الشرف، وعزفت الموسيقى السلام الملكي.


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