الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم:أدى الأردنيون، الأربعاء، في مختلف محافظات المملكة، صلاة عيد الأضحى المبارك.

وشارك الملك عبد الله الثاني، جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد الهاشمية بالعاصمة عمان.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أعلنت في وقت سابق، عن مواقع وأسماء المساجد الرئيسة الكبرى في العاصمة عمان لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأقيمت صلاة العيد في المصلى الرئيس بالعاصمة عمان داخل مدينة الحسين للشباب، إضافة إلى مساجد العاصمة كافة، وعدد من الساحات الخارجية