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فيديو/ القطامين : من المؤسف ان يكون شخص (3) سنوات في منصب رئيس وزراء ويعتقد ان الاردنيين يعيشون في ( وهم)

منذ 3 ثواني
فيديو/ القطامين : من المؤسف ان يكون شخص (3) سنوات في منصب رئيس وزراء ويعتقد ان الاردنيين يعيشون في ( وهم)

 

 

 


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