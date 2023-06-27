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16:57
فيديو/ القطامين : من المؤسف ان يكون شخص (3) سنوات في منصب رئيس وزراء ويعتقد ان الاردنيين يعيشون في ( وهم)
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فيديو/ القطامين : من المؤسف ان يكون شخص (3) سنوات في منصب رئيس وزراء ويعتقد ان الاردنيين يعيشون في ( وهم)
منذ 3 ثواني
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24 ساعة
16:38
اعتداء على طبيب في مستشفى التوتنجي
16:16
العمل تحذر من أرقام وإعلانات وهمية
16:08
المناطق التنموية تعلن مواعيد عمل التلفريك خلال العيد
16:05
الفايز يرعى فعاليات المؤتمر العربي للذكاء الاصطناعي في تموز
16:01
إنفتاح أردني غير مسبوق على الطبقة الوسطى من السوريين والعراقيين
15:17
بلغت 48 درجة.. جبل عرفات يسجل أعلى حرارة بالمشاعر المقدسة
14:57
#عاجل إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية
14:56
تكريم المعلمة فايزة الجازي لجهودها في تحسين البيئة التعليمية في مدرسة الحسينية الأساسية
14:48
الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع قادة دول شقيقة
14:31
البوتاس العربية تهنئ الملك وولي العهد والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك
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عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
من نحن