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المناطق التنموية تعلن مواعيد عمل التلفريك خلال العيد

منذ ساعة واحدة
المناطق التنموية تعلن مواعيد عمل التلفريك خلال العيد

وطنا اليوم:قالت المدير العام للمناطق التنموية الأردنية المهندسة اروى الحياري، إن مواعيد استقبال تلفريك عجلون للزوار خلال عيد الأضحى ستكون يومياً من الساعة 11 صباحاً، وسيتوقف بيع التذاكر وإغلاق بوابات الدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً، وسيكون موعد إغلاق بوابات التلفريك الساعة السادسة والنصف مساءً.
وبينت الحياري، أن مشروع تلفريك عجلون سيعمل على خلق بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار السياحي في محافظة عجلون، إضافة إلى ما يمثله من أهمية اقتصادية في توفير فرص العمل لأبناء المحافظة في مختلف المجالات، داعية المواطنين إلى اغتنام فرصة عطلة العيد والاستمتاع بالطبيعة الجميلة لمحافظة عجلون عبر كبائن التلفريك ، والخدمات السياحية الأخرى.
يشار إلى أن المشروع الذي بدأ تشغيله الشهر الحالي، يهدف إلى توفير منتج سياحي واستثماري جديد في المملكة، ليكون من المشاريع الرائدة في محافظة عجلون والمملكة ومحفزاً للمستثمرين في القطاع الخاص للتوجه نحو الاستثمارات السياحية، وذلك لامتلاك المحافظة مقومات النجاح وغناها بالميزات التاريخية والأثرية والدينية والبيئية والغابات الحرجية
ويمتد المشروع على مسافة 2.5 كيلومتر من محطة انطلاق اشتفينا إلى محطة وصول القلعة ويضم 40 كابينة سعة كل واحدة 8 ركاب ومدة الرحلة حوالي 9 دقائق بالاتجاه الواحد.


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