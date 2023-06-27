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تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

منذ 42 ثانية
تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

وطنا اليوم:أكّدت هيئة تنظيم النقل البري تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.
وقال مدير عام الهيئة عبد الرحيم الوريكات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تكفل استمرار حركة النقل خلال عطلة العيد، منها استمرار عمل المراقبين الميدانيين في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسة في المملكة، إضافة إلى مكاتب الهيئة، طوال أيام العيد.
وأشار إلى أن المراقبين سيشرفون على استمرارية تقديم خدمات النقل العام وتوفير وسائط النقل للركاب خلال عطلة العيد في مراكز الانطلاق والوصول الرئيسة وفي مواقع سكناهم.
وأضاف أن حركة نقل البضائع مستمرة خلال عطلة العيد بالتعاون مع الجهات الشريكة للهيئة لضمان استمرار تدفق البضائع إلى وجهاتها بكل سلاسة ودون انقطاع.


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