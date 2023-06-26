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الحكومة: نبني جسورا مستمرة من الحوار مع المواطنين

منذ 3 ثواني
الحكومة: نبني جسورا مستمرة من الحوار مع المواطنين

 

وطنا اليوم –  قالت وزيرة الثقافة رئيسة مجلس المعلومات، هيفاء النجار، إن الأردن نموذج للشفافية وبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وأن الحكومة تبني جسورا مستمرة من الحوار مع المواطنين وبحالة مراجعة دائمة للأنظمة والتشريعات والسياسات التي تصب في الصالح العام وتمتين علاقاتنا مع دول العالم واحترامها المستمر للمملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال رعايتها، الاثنين، ورشة “نحو حكومة شفافة في الأردن وتعزيز الوصول إلى المعلومات.. دعم متابعة تنفيذ الالتزام الخامس من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة”، ضمن موضوع تعزيز مأسسة قانون حق الحصول على المعلومة، نظمتها دائرة المكتبة الوطنية بالتعاون مع مجلس المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقطاع النمو الاقتصادي والحوكمة في وزارة الخارجية الأميركية.


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