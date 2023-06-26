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رجل الأعمال ربيع السعيد يدخل القفص الذهبي

منذ ساعة واحدة
رجل الأعمال ربيع السعيد يدخل القفص الذهبي

وطنا اليوم – أقام السيد جعفر منصور “حمام العريس ” لرجل الاعمال الشاب ربيع السعيد من جوريش نابلس حيث حظي الحفل والذي أقيم في حمام ” خان زمان ” الحمام العريق والأقدم في المملكة الأردنية الهاشمية عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة ورجال الأعمال ووجهاء وشيوخ فلسطين والأردن .
وكان من أبرز الحضور من رجال الأعمال السيد عمار البكار , والسيد أحمد خليفات والأفاضل السيد رمزي العمد , والسيد نايف المجالي , والسيد خالد القطاونة , والسيد ياسر خربوس ….
حيث أن حفل الحمام هذا يسبق حفل الزفاف والذي سيكون في عمان يوم السبت …

يتقدم السيد جعفر منصور وأسرة حمام خان زمان بأسمى آيات التهاني والتباريك للعروسين متمنيين لهم السعادة وأن تبقى الأفراح عامرة في دياركم ألف ألف مبارك بالرفاه والبنين.
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