رجل الأعمال ربيع السعيد يدخل القفص الذهبي

وطنا اليوم – أقام السيد جعفر منصور “حمام العريس ” لرجل الاعمال الشاب ربيع السعيد من جوريش نابلس حيث حظي الحفل والذي أقيم في حمام ” خان زمان ” الحمام العريق والأقدم في المملكة الأردنية الهاشمية عدد من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة ورجال الأعمال ووجهاء وشيوخ فلسطين والأردن .

وكان من أبرز الحضور من رجال الأعمال السيد عمار البكار , والسيد أحمد خليفات والأفاضل السيد رمزي العمد , والسيد نايف المجالي , والسيد خالد القطاونة , والسيد ياسر خربوس ….

حيث أن حفل الحمام هذا يسبق حفل الزفاف والذي سيكون في عمان يوم السبت …

يتقدم السيد جعفر منصور وأسرة حمام خان زمان بأسمى آيات التهاني والتباريك للعروسين متمنيين لهم السعادة وأن تبقى الأفراح عامرة في دياركم ألف ألف مبارك بالرفاه والبنين.

