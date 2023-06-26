بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

سلطة العقبة تُخضع المُخالفين بإلقاء النفايات للمسائلة

منذ 3 ثواني
سلطة العقبة تُخضع المُخالفين بإلقاء النفايات للمسائلة

وطنا اليوم:أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن كل من يلقي النفايات بالبحر أو على الشواطئ يعرض نفسه للمسائلة القانونية .
وأشار الفايز في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن استمرار حملات النظافة التي تقوم بها السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي تهدف إلى المحافظة على شواطئ العقبة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، وستقوم السلطة بإرسال رسائل نصية وتوزيع منشورات توعوية لزوار المدينة حول أضرار النفايات على البيئة البحرية وتذكير الزوار بالخطورة البيئية على الأحياء البحرية والمرجان .
وأضاف أن إلقاء النفايات على الشواطئ سيخضع المخالفين للمسائلة القانونية حسب قانون حماية البيئة البحرية.
وكانت سلطة العقبة أطلقت حملة لتنظيف جوف البحر أمس الأحد، وتستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بهدف إيصال رسالة توعية لكافة الزائرين أضرار النفايات على البيئة البحرية وتذكير الزوار بالخطورة البيئية على الأحياء البحرية والمرجان وإن إلقاء النفايات على الشواطئ سيخضع المخالفين للمسائلة القانونية حسب قانون حماية البيئة البحرية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:25

الخارجيّة الروسيّة تنشر صورة وتُعلّق عليها: أوكرانيا قريباً

19:48

تحذيرات هامة من الدفاع المدني للمواطنين خلال عطلة العيد

19:35

700 ألف دينار لمشاريع مدرسية في الطفيلة

19:34

الذنيبات كلفة إعادة تأهيل جبل الفوسفات بالرصيفة بلغت 35 مليون دينار

19:25

الإهتمام السياحي وتطويرها ضمن ضمن خطه الرئيس الاوزبكي

19:21

780 كيلومترا دون مقاومة.. قائد فاغنر المتمرد يوضح ويحذر

19:12

مسح شامل بواسطة تقنيات الكشف المبكر عن حشرة سوسة النخيل

19:09

الأردن: أجواء صيفية لطيفة و مناسبة للإفطار بالخارج

19:03

بني مصطفى والهناندة يفتتحان غرفتي المراقبة الإلكترونية المركزية في وزارة التنمية

18:27

حزب الجُهال..!

17:51

طالبات كلية فنون الطهي والضيافة في عمان الأهلية يحصدن الذهب والبرونز بمسابقة كأس الأردن للطهي

17:43

من أعطى الحكومة حبة الإسهال

وفيات

وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023