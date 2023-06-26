77 مهندساً ومهندسة يؤدون القسم القانوني

وطنا اليوم – أدى 77 مهندساً ومهندسة القسم القانوني في فرع نقابة المهندسين الأردنيين بمحافظة إربد ، بحضور عضو مجلس النقابة المهندس عماد الدباس مندوبا عن نقيب المهندسين الاردنيين، ورئيس مجلس فرع النقابة في محافظة إربد الدكتور جهاد ردايدة، والأمين العام لنقابة المهندسين الأردنيين المهندس علي ناصر.

ورحب المهندس عماد الدباس بالمهندسين الجدد واهاليهيم مقدما التهنئة لهم باسمه واسم مجلس النقابة بمناسبة تخرجهم ، وقبولهم اعضاء في نقابة المهندسين، كما تقدم منهم بالتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك،

وكشف الدباس إلى جملة التعديلات التشريعية على صندوق التقاعد التي أنجزت خلال الفترة الماضية وأثرها على فئة الشباب، واكد ان التعديلات تسير وفق الأطر التشريعية حيث وافقت الحكومة على الاسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على نظام صندوق تقاعد المهندسين، لافتا أن هذه التعديلات هي خطوة من مجموعة خطوات لجأت إليها النقابة لإعادة الثقة بصندوق التقاعد، وتعزيز وضعه المالي لضمان ديمومته.

مشيرا الى الحوافز المقدمة للخريجين الجدد الشباب في برامج التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي ، و برامج تدريب المهندسين الجدد التي تقدمها أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي ومنصة jealearn ، اضافة الى برنامج التدريب بالتعاون مع GIZ.

وبين الدباس أن النقابة تضع كافة إمكاناتها تحت تصرف منتسبيها، حيث تعمل النقابة على تقديم الدعم في مجال التدريب والتشبيك مع المؤسسات المختلفة لتوفير فرص تدريب للمهندسين حديثي التخرج، كما تعمل على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الهندسي بالتعاون مع الجامعات لمواكبة متطلبات سوق العمل الهندسي، و تقوم بعقد ورش العمل والمحاضرات وبرامج التدريب المختلفه ، لصقل مهارات الزملاء المهندسين، وفي مجال التشغيل تعمل النقابة على فتح اسواق جديدة للمهندسين ، كما تدعم برامج الرياده للشباب من خلال مركز رواد الاعمال المهندسين رام.

من جهته قدم الدكتور جهاد الردايدة التهنئة والتبريك للزملاء الجدد، مؤكدا على ضرورة التواصل المستمر مع النقابة والاطلاع على كافة الأنشطة والدورات والفعاليات التي تعقدها، والتي تساهم في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم وتهيئتهم للدخول إلى سوق العمل، مبينا أن النقابة بدأت بتشكيل فريق اتصال مع القطاعات المستهدفة كسوق عمل وإنشاء قواعد بيانات متجددة للتخصصات الهندسية المختلفة لتتمكن من وضع نظام تتبع للحالة العملية والوظيفية للمهندسين للمساهمة في التخفيف من مشكلة البطالة وتحسين شروط دخول المهندسين الجدد إلى سوق العمل.

وفي نهاية الحفل أدى الزملاء والزميلات القسم العربي والقسم القانوني الذي تلاه أمين عام النقابة المهندس علي ناصر ، كما تم تسليمهم بطاقات العضوية والشهادات.