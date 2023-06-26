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الذنيبات كلفة إعادة تأهيل جبل الفوسفات بالرصيفة بلغت 35 مليون دينار

منذ ساعة واحدة
الذنيبات كلفة إعادة تأهيل جبل الفوسفات بالرصيفة بلغت 35 مليون دينار

وطنا اليوم-قال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات امام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين  إن كلفة المشروع بلغت حوالي 35 مليون دينار وجرى تقسيمه إلى 3 مناطق رئيسة.
وبين أن حجم المخلفات التي تمت إزالتها وصل إلى 15 مليون متر مكعب وبمساحة إجمالية 1800 دونم، لافتا إلى أن الشركة سعت لإعادة تأهيل مناجم الفوسفات بالرصيفة وفقاً للرؤية الملكية السامية بهدف خدمة وإظهار المدينة بالشكل الأجمل.
وقال الذنيبات إن مشروع تلال الفوسفات بالرصيفة يعد أكبر مشروع بيئي يعالج قضايا البيئة الناجمة عن أعمال التعدين، وأن شركة الفوسفات استثمرت بمشروع التأهيل من خلال كربلة وشحن 3ر2 مليون طن فوسفات.


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