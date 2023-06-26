بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

700 ألف دينار لمشاريع مدرسية في الطفيلة

منذ ساعة واحدة
700 ألف دينار لمشاريع مدرسية في الطفيلة

وطنا اليوم:ناقشت لجنة التربية والثقافة في مجلس محافظة الطفيلة، اليوم الاثنين، أبرز المشروعات التربوية المدرجة على موازنة العام الحالي والموجهة لإيجاد بيئة تعليمية آمنة.
وبين نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد الحوامدة، أن المجلس حقق خلال السنوات الماضية نسب إنجاز نوعية في قطاع التربية والتعليم، توجت ببناء 9 مدارس ثانوية وأساسية في مختلف مناطق المحافظة، وبتكلفة تجاوزت 20 مليون دينار، وشمول مجموعة من المدارس بمشروعات التكييف والتبريد وأعمال الصيانة اللازمة.
وأكد استمرارية مجلس المحافظة في التعاون مع قطاع التربية ومجلس التطوير التربوي والعمل بروح الفريق الواحد، لإيجاد الحلول المناسبة لجميع التحديات التي تواجه القطاع التربوي في المحافظة.
وتحدث رئيس مجلس التطوير التربوي المهندس علي المصري، عن أهمية السعي نحو تطوير الواقع التربوي والنهوض بمختلف عناصره بما يصب في مصلحة العملية التربوية.
بدوره، أكد مدير التربية والتعليم لقصبة الطفيلة الدكتور سالم الرفوع، أهمية متابعة المشروعات التربوية المدرجة على خطة العام الحالي وطرح العطاءات في وقتها المناسب، ومتابعة المشروعات قيد الإنشاء في عدة مدارس، مشيراً إلى دور مجلس المحافظة في النهوض بالقطاع التربوي ودور قسم الأبنية في المديرية وحرصه الدائم على إنجاز العمل في الوقت المطلوب.
من جهته، أشار رئيس لجنة التربية والثقافة في مجلس المحافظة المهندس أحمد الشرايدة، إلى الخطة الاستراتيجية التي تبناها المجلس بما يخص قطاع التربية لهذا العام والأعوام الثلاثة المقبلة والمتمثلة بتوفير بيئة تعليمية أمنه للطلبة والتخلص من المدارس المستأجرة وتحسين جودة ونوعية التعليم (إدخال الألواح التفاعلية الذكية لكل غرفة صفية).
وأوضح أهمية متابعة المشروعات التربوية لهذا العام والبالغة قيمتها 700 ألف دينار، والمتمثلة في تركيب مكيفات لجميع الغرف الصفية في مدارس قصبة الطفيلة وبعض أعمال الصيانة لمجموعة من المدارس، ورفع القدرة الكهربائية لعدد من المدارس وبناء مظلات في الساحات المدرسية إلى جانب بناء غرف صفية جديدة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:37

إعفاء الأردنيين من رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف غدا الثلاثاء

20:33

77 مهندسا ومهندسة يؤدون القسم القانوني

20:33

الأوقاف تحذر من روابط وهمية لمساعدات مالية

20:30

سلطة العقبة تُخضع المُخالفين بإلقاء النفايات للمسائلة

20:25

الخارجيّة الروسيّة تنشر صورة وتُعلّق عليها: أوكرانيا قريباً

19:48

تحذيرات هامة من الدفاع المدني للمواطنين خلال عطلة العيد

19:34

الذنيبات كلفة إعادة تأهيل جبل الفوسفات بالرصيفة بلغت 35 مليون دينار

19:25

الإهتمام السياحي وتطويرها ضمن ضمن خطه الرئيس الاوزبكي

19:21

780 كيلومترا دون مقاومة.. قائد فاغنر المتمرد يوضح ويحذر

19:12

مسح شامل بواسطة تقنيات الكشف المبكر عن حشرة سوسة النخيل

19:09

الأردن: أجواء صيفية لطيفة و مناسبة للإفطار بالخارج

19:03

بني مصطفى والهناندة يفتتحان غرفتي المراقبة الإلكترونية المركزية في وزارة التنمية

وفيات

وفيات الاثنين 26-6-2023وفيات الأحد 25-6-2023البعثة الفلسطينية تُعلن وفاة الحاج المفقود مصباح موسىشكر على تعازٍ من عشائر الشرفات في البادية الشماليةوفيات الجمعة 23-6-2023