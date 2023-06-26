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الأردن: أجواء صيفية لطيفة و مناسبة للإفطار بالخارج

منذ 4 ثواني
الأردن: أجواء صيفية لطيفة و مناسبة للإفطار بالخارج

وطنا اليوم: تُشير آخر القراءات الجوية بأنه يُتوقع أن تبقى درجات الحرارة في سياق مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام يوم عرفة و ذلك يوم الثلاثاء وفقاً للنشرات الجوية الدورية الصادرة عن “طقس العرب”.
و من المُتوقع بمشيئة الله أن تسود أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، و تستمر حارة بطبيعة الحال في الأغوار و البحر الميت و العقبة حيث تكون العظمى فيها في نهاية الثلاثينيات مئوية، و الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة عموماً، قد تنشط أحياناً.
و تتراوح العظمى في أنحاء العاصمة عمان و المدن الأردنية عصراً إلى حدود 29-32 مئوية، في حين تنخفض مع ميعاد آذان المغرب إلى قرابة 25 مئوية، على أن تكون الصغرى مع ساعات فجر الجمعة بحدود 20 مئوية.
و بالتالي، يُتوقع أن تكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة مع ساعات المساء و الليل، و معتدلة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، مع ظهور السحب المنخفضة أثناء الصباح الباكر في شمال المملكة.
و الله أعلم.


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