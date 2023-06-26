خبيرة اجتماعية : إن ارتداء الحجاب ليس ذكوريا أو انثويا انما أمر رباني

وطنا اليوم – قال أستاذة علم الاجتماع بيان فخري: إن ارتداء الحجاب ليس ذكوريا أو انثويا انما أمر رباني، ترتديه المرأة المسلمة طاعة لله، وليس طاعة لأخ أو لزوج.

وأضافت في حديث لـ”رؤيا” أن حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من آراء شهدت عدم اتزان في الطرح من خلال ما تم ممارسته من إقحام الدين والهجوم على النص الديني وارتباطه بالنسوية.

وأشارت إلى أن ما تم الترويج له بأن المسلمين والإسلام ضد المرأة أنه يدعم الذكورية، أوصف بأن هناك ساحة حرب فكرية وهذا بعيد عن الواقع.

وتابعت أن “بعض المواقع التي سميت بالنسوية قامت برسم كاريكاتير يظهر خلع سيدة للحجاب وعلقوا عليه “أنا حرة”، وكأن كل امرأة تدعي أن الحجاب مفروض عليها في تسويق للحجاب، وكأن من يقول في الحجاب أنه ذكوري”.

وأكدت أن موضوع الحجاب بعيد تماما عن الفكر النسوي، مشيرة إلى أن من دافع عن فكرة الحجاب أتهم بأنه ذكوري أو مضطهد من قبل الذكور .