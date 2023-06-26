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هذا ما ادى الى نفوق الاغنام الاردنية في السعودية

منذ ساعة واحدة
هذا ما ادى الى نفوق الاغنام الاردنية في السعودية

 

 

وطنا اليوم – قالت تقارير سعودية ان أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن شهدت نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة من الأردن، بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن وعدة دول أخرى.

وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة (العمري) وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن؛ مما تسبب لها في العطش والنفوق ، وفقا لصحيفة المواطن السعودية.

وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفًا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية


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