مبادرة وزارة التربية والتعليم للقراءة والحساب للصفوف المبكرة تختتم أعمالها

وطنا اليوم – أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أهمية مبادرة القراءة والحساب، واهتمام الوزارة الكبير في الاستفادة منها والبناء على نتاجاتها ومأسستها في عمل إدارات الوزارة ووحداتها لضمان استمراريتها، معولا الكثير على كوادر الوزارة في هذا المجال.

وأعرب عن شكره للوكالة الأمريكيّة للتنميّة الدُّوليّة USAID ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية، والسفيرة البريطانية في الأردن وكافة الشركاء والعاملين في المبادرة على جهودهم الفاعلة في إنجاحها وتحقيق أهدافها.

وجاء ذلك خلال حفل اختتام وزارة التربية والتعليم مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية USAID والوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKAID ومعهد البحوث ARTI بمدرسة ام الدنانير الاساسية بحضور الرئيس التنفيذي لاكاديمية الملكة رانيا الدكتور اسامة عبيدات والدكتور عبدالله عبابنه رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

من جهته قال مدير مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا خالد العلوان في كلمة وزارة التربية والتعليم إن الوزارة وانطلاقًا من قناعاتنا بأهداف هذا المشروع الريادي الاثرائي ، والذي هدف الى اتخاذ الاجراءات التي من شأنها ايجاد معالجات حقيقية لجوانب الضعف التحصيلي ، وتنمية قدرات ابنائنا الطلبة ، من اجل تعليم عالي الجودة ، فقد ادخلت مبادرة القراءة والحساب التحديثات إلى سياسات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بالصفوف الثلاثة الأولى من خلال التفكير الممنهج حول التدخلات ، ابتداء من تمكين المعلمين من تدريس المهارات الأساسية في القراءة والحساب من خلال برامج تنمية مهنية تم مأسستها في الوزارة ، اضافة الى إجراء بعض التحسينات على الكتب المدرسية من خلال وجود أنشطة تركز على مهارات الاستيعاب والطلاقة القرائية ، وتنمية المهارات الحسابية لدى الطلبة ، إضافة إلى استحداث نظام للمتابعة والتقييم ابتداء من الاختبارات التشخيصية واختبارات ضبط الجودة (LQAS) والمسوحات الوطنية وحوار البيانات التي يجري بعدها ، بين مختلف الإدارات الفنية لاتخاذ كافة الإجراءات التحسينية.

وأضاف أن ما سهّل تنفيذ برنامج القراءة والرياضيات ، التكامل السلس لتدخلات RAMP المختلفة داخل نظام وزارة التربية والتعليم والتي جمعت الخبرة والموارد والجهود من مختلف أصحاب المصلحة ، بما في ذلك المعلمين والإداريين ومطوري المناهج وخبراء التعليم ، فقد عزز هذا التكامل التعاون والتآزر بين المعنيين ، مما أتاح نهجًا أكثر شمولية لتحسين النتائج التعليمية للطلبة في الصفوف المبكرة.

ولفت الى اننا اليوم لنجدد تأكيدنا على الدعم الكامل لهذه المبادرة التي ايدناها مُنذُ بدايتها ، وحرَصنا على إيلائِها الاهتمامَ البالغَ ، ولم نَألُوا جهدًا في تطبيقها في مدارسنا لما لها من انعكاسات ايجابية ، واننا لفخورون بما حققته هذه المبادرة من تأثير الإيجابي ، إذ عملت على استهداف كل من لهم علاقة بالعملية التعليمية التعلمية، من معلم وطالب وكتاب مدرسي وإدارة مدرسية وأهالي ، كما تم استحداث نظام للمتابعة والتقييم ابتداء من الاختبارات التشخيصية واختبارات ضبط الجودة (LQAS) والمسوحات الوطنية وحوار البيانات التي يجري بعدها بين مختلف الإدارات الفنية لاتخاذ الإجراءات التحسينية، كما تم تمكين المعلمين من خلال برامج متكاملة للتنمية المهنية تعكس الرتب المختلفة، إضافة إلى تعاون وثيق مع المركز الوطني للمناهج والتركيز على المهارات الأساسية في القراءة وأهمها الاستيعاب القرائي والطلاقة القرائية والمهارات الحسابية.

وقالت السفيرة البريطانية في عمان بريدجت بريند ” تفخر المملكة المتحدة بالعمل مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى السنوات الثماني الماضية على تطوير التعلم للصفوف المبكرة لحوالي 1.1 مليون طالب و 20,300 معلم في المدارس الحكومية الأردنية من خلال برنامج مبادرة القراءة والحساب وهما لبنات البناء للجيل القادم في الأردن ومن أجل مستقبل مزدهر. وستواصل الاستراتيجية الوطنية للقرائية التي أطلقت العام الماضي إعطاء الأولوية لهذا التعلم عبر المدارس والأسر والمجتمعات المحلية “.

وبينت مديرة بعثة الوكالة الامريكية بالانابة مار غريت سبيرز” ان التعليم هو اقوى سلاح تستخدمه لتغير العالم وبهذا البرنامج نجهز اطفالنا لتمكينهم من فتح افاق جديدة واطلاق العنان لفرص لاحدود لها، مبينة انه في عام 2012 اجرت وزارة التربية والتعليم اول تقيم وطني للقراءة والحساب لدى الاطفال في الصفين الثاني والثالث وقد اسفر عن اكتشاف وجود نقص في مهارات القراءة والكتابة والحساب لديهم لذا قامت الوكالتين الامريكية والبريطانية ووزارة التربية والتعليم بطرح هذه المبادرة وتم تصميم برنامج RAMPالوطني لاكساب وتعزيز المهارات للطلبة.

مضيفة ان تقيميا اخر اجري الشهر الماضي اظهر تحسنا كبيرا وبنسبة 60 بالمئة من طلبة الصف الثالث قادرين على القراءة بفهم.

وبينت مديرة المبادرة سوزان الصالحي ان هدف المبادرة تحسين القراءة والحساب للصفوف المبكرة حيث قدمت خدمات التدريب خلال فترة المشروع لحوالي 20294 معلما للوصول الى مليون و 382 الف طالب وتقديم التدريب لحوالي 569 معلم سيناط بهم تدريب زملائهم وتدريب 3357 مدير مدرسة على دعم المعلمين في تحسين ممارساتهم التعليمية.

واضافت الصالحي ان المبادرة تعمل مع المركز الوطني لتطوير المناهج على تحسين الاطار العام لمناهج الصفوف المبكرة والمواد التعليمية وتحسين قدرة المعلمين على الاستخدام الفعال لمواد تحسين القراءة والحساب والتقيم الصفي الخاص بهما.-(بترا)-