مهيدات: إعادة النظر بالبدائل المتعلقة بالمكملات الغذائية

وطنا اليوم:أشار مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في كلمته خلال افتتاحه المؤتمر العلمي الأول بعنوان: “المكملات الغذائية وصحة المستهلك” إلى دور المؤسسة الداعم لتطوير وتحفيز قطاع صناعة المكملات الغذائية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها فضلا عن دعم حصول المكملات الغذائية الأردنية على شهادات اعتماد دولية لتكون معتمدة خارج الأردن .

ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة استحدثت مطلع عام 2020 أسس خاصة بتسجيل المستحضرات والمكملات الغذائية حيث كانت متطلبات وأسس تسجيل واعتماد المصانع مكملات الغذائية مشابهة لمتطلبات مصانع الأدوية .

وأضاف مهيدات أن المؤسسة أعادت النظر في عدد بدائل المكمل الغذائي من النوع نفسه بحيث لا يتجاوز عددها 10 بدائل الأمر الذي يسهم في تشجيع تصنيع أصناف جديدة من المكملات الغذائية ورصد مخزونها المتوفر في السوق المحلي ومراقبتها وتتبعها وتعزيز الشراكة مع المستثمرين في هذا القطاع .

وأكد مهيدات على أن الأردن يحظى -بحمد الله- بأمن واستقرار وقيادة حكيمة كعوامل جاذبة لتشجع الاستثمار ورفد عجلة الاقتصاد الوطني حيث يشكل المؤتمر دليلا واضحا على وجود العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع المكملات الغذائية فيما لم يكن لدينا سابقا مصانع لتصنيع هذه المواد وكانت تستورد بشكل مكلف، لافتا إلى أنه عام 2020 شُكلت لجنة بتوجيهات ملكية سامية لتعزيز الصناعة الدوائية الأردنية برئاسته كانت معنية بعدة محاور : تصنيع المعقمات وتم استحداث 56 مصنع معقمات ، تصنيع الكمامات وتم استحداث 51 مصنعا، تصنيع المكملات الغذائية وكان هناك زيادة واضحة في عدد المصانع المعنية في تصنيع المكملات الغذائية ، إضافة إلى محور تعزيز صناعة مواد لتجميل .

وأعلن مهيدات خلال المؤتمر عن تخصيص الأسبوع ما بعد إجازة عطلة عيد الأضحى المبارك كأسبوع مفتوح لاستقبال أصحاب مستودعات ومصانع المكملات في مكتبه للوقوف على أي معيقات قد تواجههم واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالتعامل معها.