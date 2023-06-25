تفاصيل دوام السوق المركزي والمسالخ والمتنزهات بالعيد

وطنا اليوم:أعلنت امانة عمان الكبرى دوام دوائر المسالخ والسوق المركزي للخضار والفواكه والرقابة الصحية والحدائق والمتنزهات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وستعمل دائرة المسالخ وفقاً للناطق الإعلامي ناصر الرحامنة خلال عطلة العيد من فجر أول أيام العيد وحتى غروب رابع أيام العيد مع استئناف معاينة اللحوم الطازجة والمبردة والفاكيوم والأسماك وإقرار صلاحيتها للاستهلاك البشري طيلة أيام العيد.

كما ستقوم باستقبال اضاحي المواطنين خلال أيام العيد وعلى مدار الساعة مع استمرار عمل سوق اللحوم المركزي لتزويد السوق المحلي بالاحتياجات المطلوبة.

وأشار الرحامنة ان الأمانة ستقوم من خلال نقابة الأطباء البيطرين بتأمين أطباء لفحص أضاحي المواطنين بتوزيعهم على مواقع حظائر بيع وذبح الأضاحي المعتمدة والتي حددتها وأعلنت عنها.

وفي سياق متصل حددت الأمانة حسب الرحامنة عطلة عيد الأضحى المبارك لسوق الجملة المركزي للخضار والفواكه من اول أيام العيد الذي يصادف ( الأربعاء ) ولغاية ثالث أيام العيد ( الجمعة ) ؛ على ان يبدأ السوق باستقبال المنتجات البستانية من مساء يوم الجمعة واستئناف اعماله الاعتيادية اعتباراً من صباح يوم السبت.

الى ذلك سيكون دوام دائرة الرقابة الصحية والمهنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك على مدار أيام العطلة من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة 10 مساء ؛ وذلك من خلال فريقي عمل صباحي ومسائي.

واعدت الدائرة وفقاً للرحامنة خطة عمل لمراقبة ومخالفة حظائر الأضاحي العشوائية ، والمنشآت ذات العلاقة كالملاحم ، وتوفير فريق عمل يتكون من رئيس قسم رقابة صحية / طبيب بيطري وثلاثة مراقبي صحة في كافة الحظائر الرسمية التي أعلنت عنها الأمانة مؤخرا.

وبين أن مهام فرق الدائرة تتركز على تدقيق التصاريح الممنوحة من قبل الأمانة ، وإعطاء الارشادات الصحية والتوعوية للمواطنين و تجار الاضاحي ، ومراقبة إزالة مخلفات الذبائح ومتابعة الشكاوى والملاحظات الواردة بالخصوص ، إضافة الى متابعة التزام أصحاب الملاحم بعدم الذبح داخلها وعدم وضع حظائر مخالفة بجانبها