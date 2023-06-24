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حماية المستهلك: عيد الأضحى سيخفض أسعار الدواجن

منذ ثانيتين
حماية المستهلك: عيد الأضحى سيخفض أسعار الدواجن

العموش: الأيام الماضية ارتفاعا في أسعار الدواجن ، ووصل سعر كليو الدجاج لقرابة 2.5

وطنا اليوم – توقع الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور حسين العموش انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة لتوفر لحوم الأضاحي بمناسبة حلول العيد

وأشار العموش عبر قناة رؤيا الى انه سيتم الوقوف على ارتفاع أسعار الدواجن في الأردن في الفترة الحالية، متوقعا عقد “ورشة عمل” مع الجهات المعنية بعد العيد للتشاور والخروج بتوصيات إيجابية بخصوص الأسعار

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا في أسعار الدواجن ، ووصل سعر كليو الدجاج لقرابة 2.5


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