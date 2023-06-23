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الزراعة تنهي استعداداتها لانشاء غابة جديدة

منذ ساعة واحدة
الزراعة تنهي استعداداتها لانشاء غابة جديدة

وطنا اليوم:أنهت مديرية زراعة الزرقاء تجهيزاتها لإنشاء غابة حرجية بالقرب من مركز زراعي منطقة الهاشمية.
وقالت مديرة زراعة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة، إنه سيتم زراعة أكثر من 2000 شجرة على مساحة تقدر بخمسين دونمًا خلال المرحلة الأولى من المشروع، مبينة أنه تم تهيئة البنية التحتية للمساحة المخصصة للبدء بزراعتها خلال الموسوم المطري المقبل في كانون أول المقبل.
وأشارت إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 400 دونم، منوهة بأن زراعة الأشجار الحرجية سيتوزع على أربعة مراحل، حيث تشهد كل مرحلة من المشروع زراعة 50 دونمًا بأكثر من 2000 شجرة حرجية .
وأكدت، أن مشروع إنشاء الغابة الحرجية سيؤدي إلى زيادة مساحات الرقعة الخضراء، وستخفف من حدة التلوث الذي يعايشه أهالي محافظة الزرقاء، خاصة منطقة الهاشمية التي يوجد فيها مصفاة البترول الأردنية والعديد من المصانع التي تزيد من تلوث الهواء وتؤثر على صحة المواطنين


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