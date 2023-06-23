وطنا اليوم:قال الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الجمعة، إن آخر يوم للسفر الخاص بالحجاج عبر الخطوط الجوية الأجنبية (غير السعودية) 22/6، وفقا للتعليمات السعودية.

وأضاف المجالي بخصوص ورود شكاوى من حجاج عالقين في مطار الملكة علياء لمنعهم من السفر عبر الملكية الأردنية أن وكيل السفر يحب أن يخبر الحاج عند شرائه التذكرة بالتعليمات.

وبين المجالي أن التذاكر تُعاد لمن لم يستطع السفر بسبب المنع وفقا للتعليمات السعودية.

وتمنى المجالي تحميل الحجاج لأداء مناسك الحج، سواء من خلال الملكية أو غيره.

” نتمنى من وزارة الأوقاف بالتعاون مع السفارة السعودية أن يجدوا حلا، لكن هذه تعليمات المملكة العربية السعودية والتي وزعتها منذ أشهر.” بحسب المجالي

وحول التواصل لإيجاد حل للحجاج العالقين قال المجالي إن التعليمات السعودية جرى تعميمها مسبقا وبالنهاية يجب الالتزام بها.

ولفت إلى أن هناك قيودا على دخول الحجاج، وتوقيت معين على دخول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، وهناك تواريخ محددة تسمح المملكة العربية السعودية لدخول الحجاج على متن طائرات الملكية الأردنية.

وأعاد المجالي التأكيد على أن آخر يوم للحجاج للسفر على خطوط الملكية الأردنية وأي شركة طيران أجنبية إلى السعودية هو 22/6/2023.

وبين أن المملكة العربية السعودية تسمح يومين إضافيين للشركات الوطنية السعودية بنقل الحجاج إلى المملكة.

وتابع: “عندما يقدم الشخص للحجز على الملكية الأردنية لا يكون لدينا علم بنوع التأشيرة الموجودة لديه حيث بإمكانه شراؤها من وكيل سياحة وسفر والأصل أن يبلغه الوكيل بالتاريخ المحدد، وإذا اشتراها من مكاتب الملكية الأردنية بالتأكيد يكونون قد أخبروه بالتاريخ، وأعتقد أن هؤلاء قد اشتروا التأشيرات من وكلاء السياحة والسفر أو من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال رقم خدمة الزبائن وعلى جميع الأحوال يتم إعلامهم بذلك (…) تأشيرة الحج عليها آخر يوم للحج لأن الفيزا هي المفتاح للسفر إلى السعودية ويجب أن يكون عليها آخر موعد لتاريخ السفر”.

وأضاف: “نحن نقوم بالتوزيع على كل نقاط البيع التعليمات، ولكن الناس قد لا يقرأون وتحدث المشكلة، وهذه خسارة لهم وخسارة لنا بعدم التحاقهم ببرنامج الحج الخاص”.

وحول عدد الحجاج العالقين في المطار قال المجالي: “من لديهم هذه المشكلة من 30-40 شخصا موجودين في المطار اليوم، ورحلات الملكية تعمل إلى السعودية لكن يمنع حمل أي شخص لديه تأشيرة حج”.

“ليس لدينا أي إشكال بعملية إرجاع التذاكر وهذا خطأ حصل ولا توجد إشكالية بإرجاعها للأشخاص الذين اشتروها ولم يستطيعوا أن يسافروا نتيجة منعهم من السفر حسب التعليمات الموجودة. وليس لدينا إشكالية بهذا الجانب” وفق المجالي