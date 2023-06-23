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مصالحة: الباص السريع بين عمان والزرقاء لن ينتهي في 2023

منذ ساعة واحدة
مصالحة: الباص السريع بين عمان والزرقاء لن ينتهي في 2023

 

 

وطنا اليوم – قال عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي، ثروت مصالحة، إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تدير اعمال البنية التحتية في مشروع الباص السريع ما بين عمان والزرقاء، ووزارة النقل هي المظلة الرئيسية للمشروع ووزيرها رئيس اللجنة التوجيهية.

وأضاف مصالحة في مداخلة له أن هناك حالياً نقاش في الجهة التي ستقوم بتشغيل المشروع، مشيرًا إلى أن التضارب في الصلاحيات يعيق الحركة.

واعتقد أن مشروع الباص السريع يجب أن تديره أمانة عمان الكبرى لكونها لديها كفاءة في ادارته، مشيرًا إلى أن وزارة النقل حاليًا ليس لديها أدوات لإدارته وفي حال اصبح لديها أدوات لوجستية ستتمكن من إدارة المشروع.

“وزارة الاشغال قامت بدورها وانشأت الطريق رغم انه تأخر كثيرا كثيرا وهناك مأخذ على تأخير المشروع الذي مضى عليه 4 – 5 سنوات، وواضح انه لن ينتهي في 2023 وبالتالي المرحلة الأولى التابعة لأمانة عمان انتهت وبانتظار انتهاء مرحلة عمان الزرقاء لتشغيل الخط بالكامل” وفق مصالحة.


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