توقعات بانخفاض الديزل قرش والبنزين بنوعيه كما هو

وطما اليوم – توقع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، اليوم الخميس، أن تخفض الحكومة سعر الديزل بواقع قرش واحد لكل لتر، وتثبيت سعر البنزين بنوعيه.

وتابع الشوبكي : يعتبر هذا الانخفاض من ثمار الإرادة الملكية بالموافقة على تعديل نظام تسعير المشتقات النفطية وإضافة أسعار أسواق الخليج العربي في معادلة تسعير المشتقات النفطية بداية العام الحالي.

وبين الشوبكي أن المعدل الشهري لأسعار النفط العالمية حافظت على ثباتها عند 75 دولارا وهو معدل سعر خام برنت تقريباً للشهر الماضي، إلا أن التذبذبات تسيطر على التسعيرة اليومية، مع المعروض اكثر من النفط الروسي والايراني والفنزويلي، وقرار اوبك بلس تمديد تخفيض انتاجها الفعلي والطوعي بمجموع 3.7 مليون برميل يومياً.

وتابع: لضاف إلى تخفيض طوعي سعودي بمليون برميل يبدأ اعتبارا من الشهر القادم، في مواجهة مخاوف الركود الاقتصادي العالمي بعد مؤشرات اقتصادية ضعيفة من الصين، واستمرار التشدد في السياسة النقدية في المركزي الاوروبي، انتظار ارتفاعات قادمة على سعر الفائدة من الفدرالي الامريكي حتى نهاية العام الحالي 2023.

يذكر ان الحكومة الاردنية خفضت بداية حزيران الحالي سعر لتر البنزين 90 بمقدار 5 قروش، وتخفيض 4.5 قرش من سعر لتر البنزين 95 وتخفيض 4 قروش من سعر لتر الديزل، وتثبيت سعر الكاز، لتصبح الاسعار المباعة في الاسواق، (البنزين 90) 94 قرشا لكل لتر, و (البنزين 95) 118 قرشا اللتر، والديزل 78.5 قرش اللتر، والكاز عند 62 قرشا اللتر.