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الخشمان ينتقد تصريح الحكومة حول التشمير

منذ 21 ثانية
الخشمان ينتقد تصريح الحكومة حول التشمير

وطنا اليوم:انتقد رئيس حزب الاتحاد الوطني والنائب السابق الكابتن محمد الخشمان تصريح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الداعي إلى “تشمير” القطاع الخاص والعمل مع الحكومة.
وقال الخشمان في منشور له، الخميس، إن الدور على الحكومة، بعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

وتاليا نص المنشور:

“دولة الرئيس المحترم – ترى احنا مشمرين ومنشتغل من 22 سنه واخر 5 سنين انقطع نفسنا من التشمير والشغل بس المطلوب انتو تشمروا وتشتغلوا معنا بشراكة حقيقية وتبتعدوا عن محاربة الاستثمارات الوطنيه والتشكيك بقدراتها لا بل نرجوا منكم العمل على تعظيمها وتكبير انتاجيتها ودعمها بدلا من وضع العراقيل والاحباط تنويه فقط لملاحظتك الكريمة”


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