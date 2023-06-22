أمانة عمّان تجهز ساحات لاستخدامها كأسواق شعبية

وطنا اليوم:أوعز أمين عمان يوسف الشواربة، بتجهيز ساحات تتوزع في 13 موقعا ضمن مناطق الأمانة لاستخدامها كأسواق شعبية بشكل دائم وستبدأ باستقبال الراغبين بالعمل داخل هذه الأسواق من بداية الأسبوع المقبل.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة يوسف الدلابيح، في بيان، أن الهدف من إنشاء تلك الأسواق يأتي لضبط عملية البيع العشوائي والبسطات داخل المدينة ولتنظيم عمليات البيع داخل الأسواق الشعبية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وبحسب البيان فإنه من المتوقع أن تستوعب هذه المواقع نحو 2000 بسطة.

وتتوزع الأسواق في كل من مناطق: (بسمان) سوق الزغاتيت / شارع وضاح اليمن، (ماركا) سوق ماركا / شارع جعفر بن أبي طالب مقابل مركز آمن ماركا، (ماركا) / سوق جواد / شارع النعمان ابن مقرن مقابل مخابز جواد، (منطقة بدر) / نزال سوق الدستور مقابل حديقة الأم، (منطقة اليرموك) / سوق سمية / شارع اليرموك مقابل كازية جوردانه، (منطقة خريبة السوق) / سوق الجويدة/ شارع مأدبا مقابل سجن الجويدة، (منطقة القويسمة) / سوق القويسمة / النهارية سوق السبت، (منطقة شفا بدران) / سوق شفا بدران/ شارع الأعراف مقابل أسواق سلالة، (منطقة مرة الحمام) / سوق مرج الحمام بجانب حديقة مرج الحمام مقابل كارفور، (منطقة راس العين) / سوق الوحدات / شارع مصعب بن عمير _ ساحة السوق الشعبي، (منطقة النصر) / سوق النصر / شارع عليان الحنيطي بجانب متنزه عدن، (منطقة أبو نصير) / سوق أبو نصير / بجانب مسجد أبو نصير الكبير، (منطقة صويلح) / سوق صويلح / شارع الأميرة راية خلف مكتبة صويلح