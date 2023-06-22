الخلايلة: جميع الحجاج الاردنيين بخير والمسافرون جوا يصلون خلال أيام

وطنا اليوم:تفقّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة محمد الخلايلة، الخميس، أوضاع الحجاج الأردنيين، وأماكن سكنهم في مكة المكرمة.

وأكد الخلايلة ويرافقه مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، أنَّ جميع الحجاج الأردنيين بخير، مشيراً إلى أن البعثة الطبية تقدم الرعاية الصحية للحجاج على مدار الساعة .

وقال، إنّه وتنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة متابعة الحجاج الأردنيين وتقديم أفضل الخدمات لهم، جرى تسكينهم في الفنادق وتوفير خدمات الإعاشة لهم، بإشراف البعثة الإدارية التابعة لوزارة الأوقاف.

وأضاف، أنّ الوزارة حريصة على توفير سبل الراحة للحجاج الأردنيين من خلال بعثات الحج الأردنية المتواجدة في الأراضي المقدسة، مبيناً الجهود المبذولة في تأمين الحجاج بمساكن قريبة من الحرم المكي الشريف لتمكينهم من أداء الصلوات داخل الحرم بسهولة ويسر، وتخفيض تكلفة التنقّل عليهم.

وأشار، إلى استكمال تفويج جميع الحجاج الأردنيين المسافرين براً إلى مكة المكرمة، فيما يصل بقية الحجاج المسافرين جواً إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد الحجاج بالاجراءات والتسهيلات والخدمات المقدمة لهم، ومدى تعاون البعثات الإدارية وبعثة الوعظ والإرشاد والطبية معهم وسرعة استجابتهم لأي ملاحظات ترد إليهم، والعمل على حلّها بأقصى سرعة.