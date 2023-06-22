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الأردن يعزي الصين بضحايا انفجار مطعم شمالي البلاد

منذ ساعة واحدة
الأردن يعزي الصين بضحايا انفجار مطعم شمالي البلاد

وطنا اليوم:أعرب الأردن، الخميس، عن أحرّ التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية بضحايا حادث الانفجار في مطعم شمال غرب الصين، وأسفر عن وقوع عددٍ من الوفيات والإصابات.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تعاطف الأردن مع الصين، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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