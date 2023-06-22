بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

منذ ساعة واحدة
وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

وطنا اليوم:دعت جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، المواطنين إلى حجز رحلاتهم من خلال وكلاء وشركات ومكاتب السياحة والسفر المعتمدين لا من خلال المكاتب غير المرخصة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.
وقال رئيس الجمعية سهيل هلسة، إن وكيل السياحة والسفر والمكاتب المُرخصة هم الطريق الأكثر أمانا للحصول على رحلة سياحية داخلية أو خارجية بدون مشكلات وعقبات غير متوقعة.
وبين أن حجز الرحلات من خلال المكاتب السياحية غير المرخصة أو من خلال المواقع الإلكترونية والصفحات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تؤدي إلى مشاكل تحول دون إتمام الرحلات


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:29

توجيه تهمتي الابتزاز الإلكتروني وخرق الحياة الخاصة لخمسيني ابتز أرملة في عمان

16:07

خبير جيولوجي: الجيولوجيا في خدمة الاقتصاد الأردني: تصريح غير علمي وغريب

15:47

الملك يؤكد أهمية أن يكون الأردن مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي

15:38

الآمال تتلاشى.. نفاد الأكسجين على متن الغواصة المفقودة

15:32

بنك انجلترا والمركزي التركي يرفعان أسعار الفائدة

15:27

بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرامج البكالوريوس بالجامعة الألمانية الأردنية للعام الجامعي المقبل

15:25

معركة حامية .. ماسك يتحدى زوكربيرغ بنزال في الحلبة

15:12

نقيب الجيولوجيين : تصريحات الخصاونة مصيبة

15:05

الدولة والتعليم : ما خلف السطور

14:56

الحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقز

14:46

الخصاونة يعاكس تصريحات الخرابشة وزواتي: مواردنا الطبيعية وهم

14:37

53 % نسبة حجوزات فنادق 5 نجوم نهاية الأسبوع

وفيات

الحاج محمود فليح بريك وأولاده ينعون الشاب مصطفى يوسف قرقزوفيات الخميس 22-6-2023وفيات الأربعاء 21-6-2023وفيات الثلاثاء 20-6-2023استشهاد الرائد الطيار علي الحراسيس