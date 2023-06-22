نقيب الجيولوجيين : تصريحات الخصاونة مصيبة

وطنا اليوم – قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، إن تصريح رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بأن “الأردن غني بالثروات والموارد الطبيعية هو مجرد وهم”، مصيبة عظيمة.

وأكد الشوابكة في حديث له اليوم الخميس، أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها.

وأفاد الشوابكة أن الأردن غني بالفوسفات والبوتاس التي تصل أرباحها مليار دينار سنويا، مضيفاً أن الصخر الزيتي ينتج 90 مليار طن سنويا.

وأضاف الشوابكة أن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة دائما يؤكد على أهمية الاستثمار في الثروات الطبيعية وتعظيم دورها بصفتها رافدا اقتصاديا وقيمة مضافة للأردن، وتعزز فرص التنمية وتحقق الاعتماد على الذات وتفتح المجال امام المزيد من فرص العمل.

ولفت الشوابكة الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني لطالما شدد على أهمية دور التعدين في القطاع الاقتصادي وجلب الاستثمار.

وبين الشوابكة أن هناك العديد من الثروات المعدنية المتواجدة بكميات هائلة في أنحاء المملكة والتي تحتاج إلى تنقيب واستغلال، مثل البازلت، البنتونايت، الطباشير، النحاس، الدياتومايت، الدولومايت، الفلدسبار، الذهب، الجبس، الكاولين، الفوسفات، الحجر الجيري النقي، رمال السليكا، والصخر الزيتي، والنحاس.

واستهجن الشوابكة أن تكون كل تلك الثروات في الأردن فيما ينكرها رئيس الوزراء، منوّها إلى أنه لم يحضر المقابلة التي أجريت بالأمس، خلال حوارية مع طلاب الجامعات.

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