اسباب ارتفاع سعر خروف الاضاحي

وطنا اليوم – اعلنت وزيرة الزراعة وقف استيراد الخاروف الروماني قبل عيد الاضحى بشهر في حين تم الاتفاق على فتح باب التصدير لدول الخليج الأمر ادى الى رفع سعر الكيلو دينار وربع.

حيث أوضحت وزراة الزراعة أن احتياجات الأردن من الخراف البلدية تقدر بـ200 ألف رأس في موسم عيد الأضحى، في حين يحتاج 250-300 ألف رأس من الأغنام المستوردة، و15-17 ألف رأس من العجول البلدية والمستوردة.

وأكدت الوزارة، وجود وفرة في الأضاحي بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي، مما سيشكل توازنا واستقرارا في الأسعار، حتى في حال ارتفاع الصادرات.

يذكر أن أسعار الخراف المستوردة لموسم عيد الأضحى العام الماضي، تراوحت في الأردن بين 175-220 دينارا، في حين تراوحت البلدية بين 190-250.