اسباب ارتفاع سعر خروف الاضاحي

وطنا اليوم – اعلنت وزيرة الزراعة وقف استيراد الخاروف الروماني قبل عيد الاضحى بشهر في حين تم الاتفاق على فتح باب التصدير لدول الخليج الأمر ادى الى رفع سعر الكيلو دينار وربع.
حيث أوضحت وزراة الزراعة أن احتياجات الأردن من الخراف البلدية تقدر بـ200 ألف رأس في موسم عيد الأضحى، في حين يحتاج 250-300 ألف رأس من الأغنام المستوردة، و15-17 ألف رأس من العجول البلدية والمستوردة.
وأكدت الوزارة، وجود وفرة في الأضاحي بكميات تزيد عن الاحتياج المحلي، مما سيشكل توازنا واستقرارا في الأسعار، حتى في حال ارتفاع الصادرات.
يذكر أن أسعار الخراف المستوردة لموسم عيد الأضحى العام الماضي، تراوحت في الأردن بين 175-220 دينارا، في حين تراوحت البلدية بين 190-250.
وكانت وزارة الزراعة، حددت سعر الأغنام المستوردة لموسم الأضاحي في عام 2022 بحدود 150 دينارا للرأس الواحد، وبوزن 40 كغم، فيما حددت سعر الخراف البلدية 160-200 دينار وبوزن 40 كغم وبمعدل 4.75-5 دنانير للكغم الواحد.
في حين رجح رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن تستقر أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى ما بين 160–230 دينارا للأضحية الواحدة ذات الوزن المتوسط ما بين 40 إلى 50 كيلوغراما بشقيها البلدي والمستورد.
وكشف الكواليت أن أسعار الاضاحي لهذا العام عاودت إلى طبيعتها مع استئناف التصدير إلى السعودية الخميس الماضي؛ لافتا إلى أن سعر الاضاحي البلدية بحجمها المتوسط ستتراوح ما بين 180 إلى230 دينارا، والمستورد ما بين 160 إلى 200 دينارا مرتفعا عن العام الماضي .