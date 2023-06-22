مهيدات : حملة رقابية بالعيد واستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة

وطنا اليوم:أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الأضحى استمرارا لجهودها الدورية في ضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة ستواصل خلال فترة عيد الأضحى جولاتها التفتيشية على مدار الساعة وذلك ضمن خطة عمل تنظم توزيع الجولات التفتيشية والمناوبات الصباحية والمسائية.

وسيناوب فريق طوارئ مرتبط بغرف عمليات كل فرع من فروع المؤسسة، على مستوى عال من الجاهزية لتعزيز ودعم عمل فرق التفتيش في الميدان إن استدعت الحاجة والإشراف المباشر والمتابعة للعمليات الرقابية الميدانية والإجراءات المرتبطة بها وضمان سيرها بكفاءة وانسيابية.

وأشار مهيدات إلى أن الجولات الرقابية حسب الخطة تستهدف مراقبة وتتبع الأغذية الأكثر تداولًا بما فيها الألبان ومشتقاتها والوجبات السريعة والمكسرات والحلويات والشوكولاتة وتكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية المستهدفة مثل المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي والمحامي ومحلات بيع وإعداد الحلويات ومحلات بيع الألبان والاجبان والمواد التموينية ومحلات بيع الأغذية بالجملة ومستودعات المواد التموينية واللحوم المجمدة والألبان والمقاهي الشعبية.

وأضاف أن الفريق المناوب من الفنيين المختصين في مختبرات المؤسسة سيستمر خلال فترة عيد الأضحى في استلام العينات التي يتم سحبها خلال الجولات التفتيشية في هذه الفترة وتحليلها مخبريا إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص الروتينية وبما يضمن عدم تأخير الفحوصات المخبرية.

وستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة، فضلا عن مواصلة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامة انسياب المواد الغذائية.

ولفت مهيدات إلى أن منظومة الرقابة والتفتيش شهدت تنفيذ مراحل متقدمة من خطة التطوير الشاملة بما في ذلك اعتماد زي رسمي لمفتشي المؤسسة مزود بكاميرات مصغرة لنقل وقائع عمليات التفتيش مباشرة لغرف العمليات وتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على منشآت تجهيز وبيع وتداول الشاورما، مما يضمن سير تنفيذ خطط وحملات المؤسسة الرقابية ومنها خطة عيد الأضحى على أتم وجه وفق التعليمات الناظمة وأحدث معايير الكفاءة والشفافية والحد من المخالفات والسلبيات التي تؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن إطلاق المؤسسة لسلسلة من البرامج التوعوية التي تستهدف القائمين على المؤسسات الغذائية وتعزيز تطبيق برامج الرقابة الذاتية فيها.

وستستمر المؤسسة خلال الفترة ذاتها في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000، فضلًا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى الواردة والتعامل معها بالسرعة الممكنة والعمل على إغلاقها عبر النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى