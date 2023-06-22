الصحة: أكثر 70 إصابة بالحصبة في إربد

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، الأربعاء، إنه تم تسجيل أكثر من 70 إصابة بالحصبة في إربد.

وأضاف الشبول، أن الإصابات بالمرض تتمركز في 4 محافظات وهي إربد وعمّان والزرقاء والمفرق.

وبيّن أن مرض الحصبة هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب المريض بحمى والتهاب ملتحمة العين والزكام، ويظهر طفح جلدي، ويستمر من 4-7 أيام.

وأضاف أن مرض الحصبة هو أكثر شدة على الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد وعلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، مشيرا إلى أنه في حال تفاقم المرض ولم يعالج قد ينتج عنه التهاب الأذن الوسطى والتهاب الجهاز التنفسي.

وعن اللقاح الواقي من الحصبة، بيّن الشبول أن الجرعة الثالثة منه تحمي بحدود 99%.

وقال في وقت سابق إن 96% من سكان الأردن تلقوا مطعوما ضد الحصبة في المدارس والمراكز الصحية، ما يؤكد أن تأثيرها سيكون محدودا، لافتا إلى أن الحصبة تشهد انتشارا كل أربع أو خمس سنوات في جميع دول العالم والأردن جزء منها