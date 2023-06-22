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انتقادات واسعة للأسئلة التي طرحت في لقاء الخصاونة وطلاب يؤكدون: الاسئلة تم تحضيرها مسبقاً

منذ ساعة واحدة
انتقادات واسعة للأسئلة التي طرحت في لقاء الخصاونة وطلاب يؤكدون: الاسئلة تم تحضيرها مسبقاً

 

وطنا اليوم – خاص –  انتقد عدد كبير من المتابعين لحوار رئيس الوزراء بشر الخصاونة امس مع طلاب الجامعة الاردنية بسبب طبيعة الاسئلة التي طرحت على الرئيس .

متابعون اكدوا ان الاسئلة كانت جاهزة بدليل ان مدير الحوار ذكر احد الطالبات بالسؤال حين نسيت اكمال السؤال .

اخرون قالوا انه لم يسمح لاي طالب بالسؤال حول نقاط تتعلق بالحريات وغيره ، الولاية العامة للرئيس او حتى السياسة الخارجية .

ناشط استخدم عبارة نمطية مخيبة حيث قال في تعليق له على اجابات الرئيس الخصاونة :

نمطية مخيفة الاسئلة جاهزة وكل من لم يرضخ لسؤال المكتوب لا يُسمح له بالمشاركة والاجابات مع هذا الشخص المكلف بقيادة دفة البلاد وادارتها موجودة ،،، والقادم افضل قالها الدين تم تكليفهم فيما مضى والان المديونية ٥٠ مليار وسوف ترتفع الا لم يتم تدارك الوضع الاقتصادي المتردي تردياً واضح

احد المتابعين  علق في تغريدة نشرها على تويتر قال فيه

لقاء “مباشر” لرئيس الوزراء مع مجموعة من الشباب داخل الجامعة الأردنية، والجديد هذه المرة أن الأسئلة جاهزة لدرجة أن مدير الحوارية (الشكلية) طرحها نيابةً عن واحدة من الطالبات المشاركات عندما “نسيت” نص السؤال!

 


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