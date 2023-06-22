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البكار: أداء الحكومة في الإصلاح الإقتصادي ضعيف

منذ ساعة واحدة
البكار: أداء الحكومة في الإصلاح الإقتصادي ضعيف

 

وطنا اليوم –  قال العين خالد البكار، ان أداء الحكومة في الإصلاح الإقتصادي ضعيف .

واشار في لقاء متلفز إلى ، أن مسيرة الإصلاح السياسي ماضية بوتيرة جيدة ، مشيرا الى أن عدد المنتمين للأحزاب بدأ بالتزايد تدريجيا.

وأضاف ، أن الحكومة لم تقم الى الان بالتوعية بشكل جيد حول الإنضمام للعمل الحزبي ، موضحا أن أغلب الناس الى الان لا تعلم تفاصيل قانون الأحزاب ، ولا زالت متخوفة من ذلك.

ولفت البكار الى أن الأهداف المقرر انجازها كبيرة و ” ما حد ضرب الحكومة على ايدها لتحمل هذا الضغط” ولكن في المجال السياسي فإن الخطوات الإصلاحية تمضي بشكل جيد


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