البكار: أداء الحكومة في الإصلاح الإقتصادي ضعيف

وطنا اليوم – قال العين خالد البكار، ان أداء الحكومة في الإصلاح الإقتصادي ضعيف .

واشار في لقاء متلفز إلى ، أن مسيرة الإصلاح السياسي ماضية بوتيرة جيدة ، مشيرا الى أن عدد المنتمين للأحزاب بدأ بالتزايد تدريجيا.

وأضاف ، أن الحكومة لم تقم الى الان بالتوعية بشكل جيد حول الإنضمام للعمل الحزبي ، موضحا أن أغلب الناس الى الان لا تعلم تفاصيل قانون الأحزاب ، ولا زالت متخوفة من ذلك.

ولفت البكار الى أن الأهداف المقرر انجازها كبيرة و ” ما حد ضرب الحكومة على ايدها لتحمل هذا الضغط” ولكن في المجال السياسي فإن الخطوات الإصلاحية تمضي بشكل جيد